Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

Le condizioni meteo a Castiglione delle Stiviere per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature comprese tra +13,8°C e +15,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le precipitazioni. La giornata inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nella mattina, per poi mantenere un andamento variabile nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,8 km/h, proveniente da est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino all’alba, con un accumulo totale di circa 0,14 mm.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un persistente cielo nuvoloso con piogge leggere che si intensificheranno, raggiungendo un picco di pioggia moderata intorno alle 09:00, quando si attenderà un accumulo di 1,02 mm. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +13,8°C e +15,9°C. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 10,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nuvoloso, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C e +15,9°C, mentre la probabilità di precipitazioni scenderà gradualmente. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,7°C. Le precipitazioni si faranno più rare, ma la nuvolosità rimarrà alta, con una umidità che si manterrà attorno all’85%. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, con venti provenienti da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica autunnale potrebbe riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.8 E max 11.8 Levante 88 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.58 mm 7.2 E max 13 Levante 95 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.76 mm 7.1 ENE max 13.9 Grecale 96 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 1.02 mm 6.2 ENE max 12 Grecale 94 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.27 mm 10.2 OSO max 10.7 Libeccio 88 % 1006 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 37 % 3.8 SO max 4.8 Libeccio 91 % 1006 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° prob. 30 % 3.8 N max 5.2 Tramontana 86 % 1006 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 4 % 4.2 SE max 4.8 Scirocco 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:51

