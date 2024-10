Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse durante la notte, con temperature che scenderanno da 14,4°C a 13,2°C. La copertura nuvolosa varierà dal 79% al 28% e il vento sarà moderato, tra 2,6 km/h e 5 km/h. Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno 17,5°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa salirà al 100% e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C. Martedì, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature intorno ai 14°C. Mercoledì e Giovedì, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere e temperature tra 13°C e 19°C. L’umidità sarà alta, oscillando attorno all’84%.

Lunedì 14 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C a mezzanotte, per scendere leggermente fino a 13,2°C alle 05:00. La copertura nuvolosa varierà dal 79% al 28%, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà prevalentemente coperto. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 17,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 94%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 1,1 km/h e 2,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 72%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C e 16,0°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 71% e il 79%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si schiarirà, passando da cielo coperto a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 14,0°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori attorno ai 5,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’84%.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione fino a 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 21%. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 5,4 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 19,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 38% al 63%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, mantenendosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,8°C e 16,7°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,7°C. La velocità del vento varierà tra 5,8 km/h e 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Mercoledì 16 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, per scendere a 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 87%. La velocità del vento varierà tra 4,6 km/h e 6,1 km/h, proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno all’83%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,3°C e 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 89%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà ancora coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 14,7°C e 14,1°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 5,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 94%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,2°C. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Giovedì 17 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, per scendere a 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 99%. La velocità del vento varierà tra 4,7 km/h e 7,5 km/h, proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 92%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 14,4°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C e 14,1°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 11,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 93%.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,1°C. La velocità del vento varierà tra 3,6 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 13°C e i 19°C. Si prevedono anche piogge leggere nella giornata di Giovedì, con un aumento dell’umidità e una moderata velocità del vento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole domineranno il cielo per gran parte della settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.