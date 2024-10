Meteo Castrovillari, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,2°C e i 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Castrovillari godrà di un cielo sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 12°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, ma senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 20,9°C, grazie a una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 42%. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 15,6°C alle 16:00. La sensazione di freschezza aumenterà, con temperature percepite che scenderanno a 14,7°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 59%. Non sono previste precipitazioni, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il weekend. Domani, Sabato, si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate, mentre Domenica potrebbe portare qualche nuvola in più. Gli amanti del clima mite troveranno in questo Venerdì una giornata ideale per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un fine settimana che promette di essere altrettanto gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 5 NNO max 6.1 Maestrale 70 % 1024 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +11.6° Assenti 4.2 NNO max 5.3 Maestrale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.1° Assenti 2 NNE max 3.3 Grecale 50 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20° Assenti 5.7 ESE max 6.8 Scirocco 35 % 1024 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +20.6° Assenti 8.2 ESE max 7.4 Scirocco 36 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 57 % 1023 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +13.7° Assenti 5.2 ONO max 5.5 Maestrale 57 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 5.8 ONO max 6.6 Maestrale 60 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.