Meteo Castrovillari, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Castrovillari di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 11,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che varieranno tra 18,4°C e 22,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori che si aggireranno attorno al 91%. Il vento si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 17,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno gradualmente, con assenza di pioggia prevista per le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno a circa 19,6°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 52%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno a un minimo, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno, sebbene con alcune nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 31%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 10,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un passaggio da condizioni piovose a un clima più stabile e soleggiato. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.13 mm 11.3 OSO max 16.5 Libeccio 88 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.53 mm 11.6 SO max 21 Libeccio 92 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.26 mm 13 OSO max 22.2 Libeccio 93 % 1008 hPa 9 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 20 % 15.9 OSO max 23.9 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° prob. 9 % 17.4 OSO max 23.1 Libeccio 45 % 1010 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 2 % 15.5 O max 19.4 Ponente 52 % 1010 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 2 % 11.3 O max 15 Ponente 75 % 1012 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 9 % 10.6 O max 13.5 Ponente 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:28

