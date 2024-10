Meteo Catania, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Catania si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18,2°C durante la notte a un massimo di 22,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,1 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 57% e il 78%.

Durante la notte, Catania presenterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 20°C entro le 8:00. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità leggera.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un cielo più sereno. Le temperature toccheranno il picco di 22,4°C alle 13:00, con un calo graduale fino a 20°C verso le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,7°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 23°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 4 O max 4.1 Ponente 77 % 1024 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 78 % 1024 hPa 8 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 4.1 SO max 4.8 Libeccio 71 % 1025 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 7.5 SE max 6.7 Scirocco 61 % 1024 hPa 14 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 11 SE max 9.4 Scirocco 59 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 7.7 ESE max 11.2 Scirocco 67 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.2 SSE max 5.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.5 OSO max 4.8 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:02

