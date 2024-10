Meteo Catania, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere durante le prime ore della notte. La temperatura si manterrà su valori piuttosto miti, oscillando tra i 22,9°C e i 28,3°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 79% in serata.

Durante la notte, Catania si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 23,6°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La probabilità di pioggia sarà del 33%, ma le precipitazioni si presenteranno assenti. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà leggermente, passando a piogge leggere tra l’1:00 e le 2:00, con temperature che scenderanno fino a 22,3°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,8°C alle 9:00. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i 28,3°C alle 13:00, per poi scendere a 25,3°C alle 16:00. L’umidità rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia saranno assenti, permettendo di godere di qualche momento di sole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 10 km/h, e l’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

