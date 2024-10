Meteo Catanzaro, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Catanzaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,5°C durante il giorno. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 64%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 0,9 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento positivo. Le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 19,6°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità leggera, e l’umidità si attesterà intorno al 69%. Questo miglioramento delle condizioni meteo favorirà attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 75%, e il vento sarà leggero, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà ulteriormente. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 0.9 O max 7.2 Ponente 64 % 1023 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 1.3 ONO max 6.7 Maestrale 67 % 1023 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 3.1 NO max 6.8 Maestrale 68 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 6.5 SSE max 10.3 Scirocco 59 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 9.7 SSE max 9.2 Scirocco 54 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.6 S max 9.8 Ostro 69 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 2.8 NO max 6.5 Maestrale 80 % 1025 hPa 21 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.3 NNO max 6 Maestrale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:55

