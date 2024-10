Meteo Catanzaro, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli relativamente elevati.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 90% verso le prime ore del mattino. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest con una velocità di circa 17,6 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 25°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 23 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 37% entro le ore di punta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, passando da poche nuvole a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 25,4°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 19,9°C alle 16:00. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà tra 14,9 km/h e 22,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C entro la mezzanotte. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 57%, garantendo una serata fresca e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un weekend che si preannuncia soleggiato e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, poiché il bel tempo continuerà a caratterizzare la regione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 17.6 ONO max 35 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 13 % 15.1 ONO max 30.3 Maestrale 85 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 23 % 15.9 ONO max 34 Maestrale 82 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.4° Assenti 22.5 O max 35.1 Ponente 47 % 1012 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +24.9° Assenti 24.1 O max 32.3 Ponente 34 % 1011 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 14.9 ONO max 26.5 Maestrale 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 16.7 ONO max 24.4 Maestrale 64 % 1015 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 14.3 NO max 22.4 Maestrale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.