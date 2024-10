Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,1°C e i 22,8°C durante le diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%, creando una sensazione di calore percepito leggermente superiore rispetto ai valori reali. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 7 km/h, provenienti prevalentemente da direzioni occidentali e settentrionali.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità elevata. I venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti continueranno a essere deboli, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,8°C alle 12:00, mantenendosi sopra i 22°C fino alle 14:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa persisterà, e i venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteorologica suggerisce di prepararsi a un clima stabile, ma con una certa umidità che potrebbe influenzare il comfort all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 6 % 1.6 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1027 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 2.3 N max 2.8 Tramontana 83 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 2.3 NE max 2.8 Grecale 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 1.4 O max 3.9 Ponente 67 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 6 SO max 6.3 Libeccio 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 3 % 5.7 OSO max 6.7 Libeccio 65 % 1025 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 3 % 2.5 ONO max 5.5 Maestrale 75 % 1026 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 4 % 3.6 N max 5.4 Tramontana 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:04

