Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 20% e temperature attorno ai 16,5°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà al 41% e le temperature saliranno fino a 19,8°C. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 21,6°C. La sera porterà un aumento della nuvolosità fino al 100% e temperature in calo a 18,2°C. Martedì, il cielo sarà coperto con piogge previste in serata e temperature massime di 23,7°C. Mercoledì e Giovedì, si attenderanno piogge leggere e temperature intorno ai 19°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 20%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,2°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h proveniente da Sud Est, mentre l’umidità si manterrà al 75%. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 41%. La temperatura salirà fino a 19,8°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento varierà tra 3,8 km/h e 7,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità scenderà al 58% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 21,1°C. La velocità del vento aumenterà fino a 9,3 km/h, mantenendosi da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 18,2°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 17,9°C. La velocità del vento varierà tra 4,6 km/h e 4,8 km/h, mantenendosi da Est. L’umidità aumenterà fino al 69% e la pressione atmosferica rimarrà a 1018 hPa.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,1°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Est, mentre l’umidità si manterrà al 69%. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa costante. Le temperature saliranno fino a 22,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento varierà tra 6,3 km/h e 9,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità scenderà al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature raggiungeranno i 23,7°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 23,4°C. La velocità del vento aumenterà fino a 10,8 km/h, mantenendosi da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 48% e la pressione atmosferica scenderà a 1015 hPa.

Nella sera, si prevedono forti piogge con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 18,8°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 18,9°C. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 38,6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una temperatura percepita di 18,3°C. La velocità del vento sarà di 12,8 km/h proveniente da Sud – Sud Est, mentre l’umidità si manterrà al 92%. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare piogge leggere con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature saliranno fino a 20,6°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento varierà tra 11,2 km/h e 14,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud – Sud Ovest. L’umidità scenderà al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature raggiungeranno i 21,6°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 21,8°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h, mantenendosi da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Infine, nella sera, si prevedono ancora piogge leggere con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature scenderanno a 19,6°C alle 19:00, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà fino al 88% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa dell’80%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si manterrà al 90%. La pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare piogge leggere con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature si manterranno attorno ai 19,4°C alle 07:00, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento varierà tra 8,7 km/h e 12,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud – Sud Est. L’umidità scenderà al 86% e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature raggiungeranno i 19,8°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h, mantenendosi da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 86% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Nella sera, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature scenderanno a 19,6°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà fino al 88% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio di settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, seguito da un aumento della nuvolosità e piogge moderate. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, in particolare per Martedì e Mercoledì, quando si prevedono piogge più intense.

