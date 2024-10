Meteo Cecina, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Cecina si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 19,5°C. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio. La sera continuerà a presentare cieli nuvolosi, con possibilità di pioggia.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cecina avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 90% intorno alle 03:00. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 20,8°C alle 09:00. Questo miglioramento sarà breve, poiché già dalle 11:00 si prevede l’arrivo di pioggia leggera, che continuerà a cadere fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con picchi di 21,8°C a mezzogiorno. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa quasi totale, raggiungendo il 100% alle 13:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,4°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si attesteranno intorno al 38%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C. Le piogge si faranno meno intense, ma non si escludono brevi rovesci. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi elevata, con una percentuale che raggiungerà il 98% entro la 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cecina indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +18.1° Assenti 8.3 ENE max 8.9 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° Assenti 9.6 E max 10.5 Levante 85 % 1026 hPa 7 poche nuvole +18.1° perc. +18.1° Assenti 8.2 ENE max 9.8 Grecale 83 % 1026 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° Assenti 3.3 NE max 4.8 Grecale 70 % 1026 hPa 13 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.46 mm 2.7 ONO max 2.9 Maestrale 70 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 38 % 4.4 S max 4.5 Ostro 80 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.38 mm 5.5 SE max 6.1 Scirocco 87 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 20 % 7.9 ENE max 8.1 Grecale 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:19

