Meteo Cecina, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Cecina di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che scenderanno leggermente, mentre nel corso della mattina ci sarà un incremento della probabilità di pioggia leggera. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, mantenendo un cielo nuvoloso ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera si presenterà con temperature fresche e cielo ancora coperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 17,4°C e un’umidità del 84%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 16,8°C alle 03:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature si manterranno tra 16,7°C e 17,7°C, con una leggera possibilità di pioggia leggera che si concretizzerà intorno alle 09:00 e alle 10:00, quando si registreranno accumuli di 0,21 mm e 0,51 mm rispettivamente. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C e la probabilità di pioggia scenderà drasticamente, fino a un 1% alle 15:00. Il vento si presenterà più leggero, con velocità comprese tra 7 km/h e 10,8 km/h.

La sera porterà con sé temperature fresche, intorno ai 16,7°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 5,8 km/h e 9,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la pioggia possa ripresentarsi nei giorni successivi, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 16 % 6.4 NNE max 7.5 Grecale 85 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.19 mm 6 ENE max 6.8 Grecale 89 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 64 % 9.8 ENE max 22 Grecale 86 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.51 mm 11.4 NE max 26.2 Grecale 89 % 1015 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 7 % 10.8 NNE max 18.6 Grecale 87 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 9.7 N max 12.9 Tramontana 84 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 21 % 9.1 N max 11.3 Tramontana 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 6 % 6 NE max 7.5 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:23

