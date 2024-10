Meteo Cecina, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai 17,2°C e una copertura nuvolosa del 94%. Il vento soffierà da Est a 8,9 km/h. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con temperature attorno ai 17°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a 19,1°C, ma il cielo sarà completamente coperto. La sera, la temperatura scenderà a 18,1°C con un aumento della velocità del vento fino a 12,6 km/h. Sabato e Domenica si prevede un cielo prevalentemente coperto, con temperature tra 17°C e 21°C, senza precipitazioni significative.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una percezione di 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da Est a una velocità di 8,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,3 km/h. Le precipitazioni previste saranno di 0,12 mm.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteorologica non cambierà significativamente. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una percezione di 17,2°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 9,4 km/h, e le raffiche potranno toccare i 10,8 km/h. Le precipitazioni si attesteranno a 0,15 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che saliranno fino a 19,1°C e una percezione di 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di 9,4 km/h. Le precipitazioni saranno di 0,9 mm, mantenendo la tendenza di pioggia leggera.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo 12,6 km/h, con raffiche fino a 25,7 km/h. Le precipitazioni non saranno più previste, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si preannuncia con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 17,8°C. La percezione termica sarà leggermente più alta, a 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 96%, e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di 13,5 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, e il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est a una velocità di 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 21,6°C, con una percezione di 21,7°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

La sera di Sabato vedrà temperature in calo, attorno ai 18,3°C, con una percezione di 18,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 11,2 km/h. Anche in questo caso, non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà totale.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La percezione termica sarà di 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e il vento soffierà da Est a una velocità di 10,5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Durante la mattina, le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,5°C, con una percezione di 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, al 36%, e il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di 8,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a 21,5°C, con una percezione di 21,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 80%, e il vento soffierà da Sud a una velocità di 10,1 km/h. Le precipitazioni saranno assenti.

Infine, nella sera, le temperature si attesteranno attorno ai 18,2°C, con una percezione di 18,4°C. Il cielo rimarrà coperto, e il vento soffierà da Est a una velocità di 6,1 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Cecina si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 21°C. Le precipitazioni saranno più frequenti nella giornata di Venerdì, mentre Sabato e Domenica si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle piogge. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, rendendo il clima piuttosto umido e fresco.

