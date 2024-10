Meteo Cecina, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai 14,2°C. Il vento soffierà a 14,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 30,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 28%. Durante la mattina, si prevede un parziale miglioramento con temperature che raggiungeranno i 18,1°C entro le 12:00. Sabato, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature fino a 19,4°C e umidità al 50%. Domenica, condizioni di cielo sereno e temperature attorno ai 18,3°C renderanno il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 13,7°C. La velocità del vento sarà di 14,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 30,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno. Alle 06:00, la temperatura scenderà leggermente a 13,5°C, con una copertura nuvolosa dell’89%. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h, e la probabilità di pioggia si ridurrà al 20%. A partire dalle 07:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che salirà a 14,2°C. La situazione continuerà a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 18,1°C entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 6,2 km/h e i 8,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, attorno al 18%, e l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 16,3°C, con una copertura nuvolosa del 81%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,1 km/h, e la probabilità di pioggia salirà al 17%. La temperatura continuerà a scendere fino a raggiungere i 14°C alle 22:00, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 71%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 12,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 29%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno a partire dalle 06:00. La temperatura salirà a 13°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,7 km/h. Le temperature continueranno a salire, toccando i 19,2°C entro le 12:00, con un’umidità che scenderà al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 11,5 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 50%.

La sera di Sabato si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno a 14,4°C entro le 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 6,1 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 1%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 77%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno a 14,4°C alle 07:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6,5 km/h, e non ci saranno precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 15°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per godere di un fine settimana all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Cecina si preannuncia con condizioni meteo favorevoli, specialmente per Sabato e Domenica, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì, invece, si presenterà con un cielo più nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni per trascorrere momenti piacevoli.

