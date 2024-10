Meteo Cento, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 19,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 54% e l’86%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 53%, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C alle 07:00 e saliranno gradualmente fino a 18°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione est, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 19,7°C alle 13:00 e rimarranno stabili fino alle 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la probabilità di pioggia sarà del 21%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,4°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 45%. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo l’umidità su livelli elevati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 7 % 6.7 OSO max 9.9 Libeccio 78 % 1007 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 1 % 1.8 SSO max 5.3 Libeccio 85 % 1008 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 6.2 ENE max 14.3 Grecale 77 % 1011 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 1 % 8.7 E max 12.9 Levante 64 % 1013 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 9 % 8.7 ENE max 9.3 Grecale 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° prob. 21 % 8.8 NE max 8.9 Grecale 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 17 % 8.2 ENE max 8.5 Grecale 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.4 NE max 6.6 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:32

