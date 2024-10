Meteo Cerignola, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, mentre le brezze leggere accompagneranno le ore della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h proveniente da sud, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 100%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 10,3 km/h, sempre provenienti da direzioni nord-nord est. L’umidità, sebbene alta, tenderà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 98%. I venti continueranno a soffiare da nord-est, con intensità che potrà raggiungere i 10 km/h. L’umidità si attesterà tra il 53% e il 58%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 1,5 km/h e 6,4 km/h, con direzioni variabili. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le brezze leggere e l’umidità elevata caratterizzeranno le giornate, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più calde.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 5.3 S max 7.2 Ostro 74 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 5.1 S max 6.2 Ostro 74 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.6 S max 9 Ostro 68 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° Assenti 1.8 NNE max 2.5 Grecale 55 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.9 NNE max 5.2 Grecale 53 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 7.1 NE max 7.9 Grecale 68 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 1.5 NO max 2.2 Maestrale 76 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:54

