Meteo Cerignola, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Cerignola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a +14,5°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che raggiungerà i +19,9°C entro le ore 9.00. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C. La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con valori che scenderanno a +16,5°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Cerignola godrà di un cielo sereno con una temperatura di circa +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 17%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di 7,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 44%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12.00, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 6.00, la temperatura sarà di +14,8°C, mentre alle 9.00 si raggiungerà +19,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13.00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di +23,6°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con una velocità che potrà arrivare fino a 21,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino al 36%.

La sera si presenterà con cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +16,5°C alle 23.00. La velocità del vento diminuirà, portandosi a 1,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, in quanto l’autunno porta con sé la possibilità di cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° prob. 16 % 7.6 O max 12.6 Ponente 82 % 1012 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° prob. 12 % 7.9 OSO max 10.6 Libeccio 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° prob. 8 % 10.2 O max 14.7 Ponente 69 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° prob. 20 % 12.2 NO max 17.2 Maestrale 47 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.6° perc. +22.9° prob. 8 % 13.5 NNO max 21.1 Maestrale 36 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 15.8 ENE max 15.7 Grecale 63 % 1013 hPa 19 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° prob. 6 % 8.4 E max 16 Levante 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 6 % 3.4 ESE max 4.1 Scirocco 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.