Meteo Cerignola, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Cerignola si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata, raggiungendo un massimo di circa 23°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 60% e il 100%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un tasso di umidità che si aggirerà attorno all’82%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le ore centrali della mattinata. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura massima si stabilirà attorno ai 23°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso del pomeriggio.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 20°C entro le ore 16:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%.

Nella sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che si aggireranno intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità persistente. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature gradevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° Assenti 3.5 NO max 3.6 Maestrale 84 % 1027 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 5.3 O max 5.8 Ponente 90 % 1027 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +18.3° Assenti 8.5 O max 13 Ponente 84 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.3 ONO max 9 Maestrale 67 % 1028 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 8 % 7.5 N max 7.3 Tramontana 60 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 7.7 ENE max 14 Grecale 75 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 4 ONO max 9.1 Maestrale 79 % 1028 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 8.4 O max 15.9 Ponente 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:59

