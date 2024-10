Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, ma le nubi rimarranno predominanti. La sera porterà un cielo sereno, offrendo un momento di relax dopo una giornata grigia.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una leggera diminuzione fino a 14,1°C alle 01:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un 35% di nubi sparse a un 90% di cielo coperto. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,2 km/h e 4,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supererà i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno tra 17,2°C e 17,6°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 94% e il 97%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che si schiarirà e passerà da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 15°C, favorendo un clima più fresco e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 89%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e temperature che potrebbero superare i 18°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più favorevoli, mentre le condizioni attuali offrono un’opportunità per godere di momenti di tranquillità e relax.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.1 NNE max 4.2 Grecale 89 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 2.4 ENE max 2.8 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 5 ENE max 7.2 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.8 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 2.5 SSO max 2.7 Libeccio 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 4.8 SO max 6.2 Libeccio 74 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 3.7 SO max 4.3 Libeccio 88 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° Assenti 1 ONO max 1.6 Maestrale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:33

