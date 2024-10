Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Cernusco sul Naviglio si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +14°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i +19,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, invece, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +17°C. La sera vedrà un cielo quasi completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +16°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Cernusco sul Naviglio avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +15°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86% alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a +14,8°C. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a +19,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 26%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria gradevole. A partire dalle 12:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con un cielo che diventerà coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +19°C alle 14:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 17°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86% alle 15:00, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +16°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96% alle 23:00, e le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma le temperature rimarranno generalmente stabili, rendendo il clima autunnale gradevole. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta dovranno tenere in considerazione le previsioni del tempo e prepararsi a un cielo nuvoloso nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 3.8 NE max 4.1 Grecale 90 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 92 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.5 ENE max 4.4 Grecale 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.8 SSE max 6.3 Scirocco 70 % 1028 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 5.3 SSE max 6.9 Scirocco 75 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.8 ENE max 3.4 Grecale 83 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 2.3 NE max 2.4 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:22

