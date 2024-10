Meteo Cervia, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 19,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 95%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma gradevole. A partire dalle 11:00, la temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 19,9°C, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà ancora nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 27% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno tra i 19,8°C e i 20,3°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord-Est. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, ma senza precipitazioni previste.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,6°C. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che non supereranno i 4,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, pur con l’accortezza di un abbigliamento adeguato alle temperature fresche della notte e della sera. Domani e dopodomani, si assisterà a un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con un clima che continuerà a essere gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +17.1° prob. 21 % 6.3 O max 7 Ponente 93 % 1022 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 7.2 ONO max 7.8 Maestrale 93 % 1021 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +16.2° Assenti 8.4 O max 9 Ponente 94 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° Assenti 7.3 ONO max 7.9 Maestrale 86 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° Assenti 4.5 N max 3.9 Tramontana 78 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 5 % 5.7 NE max 6.3 Grecale 81 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° prob. 5 % 1.8 E max 2.9 Levante 88 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 4.3 OSO max 4.7 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:03

