Meteo Cervia, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cervia si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 9,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà a 0% e i venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra 7,7 km/h e 10,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sui 19,8°C. Il cielo sarà sempre sereno e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, favorendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,2°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e i venti saranno deboli, con intensità che varierà tra 1,9 km/h e 6,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un meteo stabile e piacevole, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e umidità. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +16° Assenti 9.6 ONO max 12 Maestrale 89 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 10.3 ONO max 12.8 Maestrale 90 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 10 ONO max 13 Maestrale 88 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 10.3 NO max 11.8 Maestrale 76 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 7.7 NNO max 8.5 Maestrale 70 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 76 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.6 O max 3.4 Ponente 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 7.3 O max 8.3 Ponente 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:59

