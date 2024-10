Meteo Cervia, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e piogge leggere sarà un elemento distintivo, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa molto alta, che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che varieranno da 0,15mm a 0,25mm. L’umidità sarà elevata, intorno al 93%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si passerà a un cielo con nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,4km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 73%.

Nel pomeriggio, si prevedono ancora piogge leggere, ma con una diminuzione della loro intensità. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa varierà dal 50% al 67%. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,67mm. La situazione meteo migliorerà progressivamente, con un aumento della visibilità e una diminuzione dell’umidità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le piogge si faranno più sporadiche. Le temperature scenderanno a circa 17,6°C, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 94%. Anche in questo caso, la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia indicano un Sabato caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più stabile e favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.15 mm 4 SO max 4.2 Libeccio 93 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.2 mm 5.1 SSO max 5.3 Libeccio 90 % 1022 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 17 % 5.3 S max 5.5 Ostro 87 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.1 ESE max 3.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 7.1 E max 6.6 Levante 73 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.6 mm 8.1 ESE max 10.3 Scirocco 82 % 1021 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° prob. 38 % 7.8 SE max 9 Scirocco 89 % 1021 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 22 % 2.2 SO max 4 Libeccio 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:04

