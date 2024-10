Meteo Cervia, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’80%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio più asciutto e a un cielo che si schiarirà progressivamente.

Durante la mattina, la situazione rimarrà instabile, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a circa le 12:00. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 15°C, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di circa 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo l’atmosfera piuttosto grigia e umida. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che non supereranno i 0,72 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C. Il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi attorno al 65%. Le probabilità di pioggia diventeranno minime, rendendo il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà attorno al 75%, ma senza il fastidio delle precipitazioni. Questo clima sereno favorirà una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un domenica che si preannuncia soleggiata e con temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.3° perc. +13.8° 0.35 mm 8.1 NO max 13.3 Maestrale 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.45 mm 12 ONO max 16.7 Maestrale 84 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +13.5° perc. +13.1° 0.16 mm 13.4 ONO max 17.9 Maestrale 83 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.72 mm 15.9 ONO max 20.5 Maestrale 85 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +15° perc. +14.5° 0.1 mm 7.2 NO max 13.6 Maestrale 73 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° prob. 17 % 7.1 N max 10.7 Tramontana 65 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14° prob. 9 % 4.5 NO max 6.3 Maestrale 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.9 ONO max 9.6 Maestrale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:38

