Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Cesano Boscone si troverà a vivere condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti durante tutto il giorno, con valori di temperatura che si manterranno su livelli confortevoli. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,3°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 40%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord Est, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

Nella mattina, il clima continuerà a mantenersi stabile. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +12,8°C entro le 8:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest e Nord Ovest, con intensità che varierà tra i 1,4 km/h e i 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +17,7°C intorno alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 43%, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +12,5°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con venti leggeri provenienti da Est e Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 79%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli abitanti potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo, ideale per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.3° perc. +10.8° Assenti 4.4 NE max 6.8 Grecale 89 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.8° perc. +10.2° Assenti 2.6 NNE max 3.3 Grecale 87 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.3 NO max 2.8 Maestrale 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 3.5 ONO max 4.1 Maestrale 58 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.3° perc. +16.2° Assenti 3.6 SSO max 2.3 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 4.4 SSE max 3.3 Scirocco 45 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 4.2 SE max 7.2 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.5 E max 6.5 Levante 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:51

