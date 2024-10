Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da possibili piogge nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’81%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del giorno.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, e la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nubi inizieranno a coprire il cielo, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento, ma la probabilità di pioggia inizierà a salire.

La sera porterà con sé piogge leggere, con intensità che varierà da 0.11 mm a 0.3 mm. Le temperature scenderanno a circa 14°C, e la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che toccherà l’84%. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a tarda notte, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 31%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge leggere, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, chiunque pianifichi attività all’aperto potrà approfittare di un clima più favorevole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 5.4 N max 8.7 Tramontana 81 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 6.1 NNE max 7.5 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.3° Assenti 5.9 NE max 6.7 Grecale 79 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 7.9 E max 12.6 Levante 72 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 7.5 ESE max 9.9 Scirocco 66 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 1 % 6.4 ESE max 8.6 Scirocco 67 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.11 mm 6.2 ENE max 7.4 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.24 mm 5.3 ENE max 6.9 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:40

