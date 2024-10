Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che saliranno fino a 16°C. Nel pomeriggio, si registreranno temperature massime di circa 17,6°C, mentre la sera si prevede un graduale abbassamento delle temperature, con un cielo che si schiarirà verso la notte.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cesano Maderno presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41% e una temperatura di 14°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 4,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 3,6 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,6°C alle 14:00, con un cielo ancora coperto ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno a 15°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,2 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate più soleggiate per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.4 NNE max 4.4 Grecale 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 3.6 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 4.5 NE max 5.9 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 1 ENE max 2.8 Grecale 76 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.3 SSO max 3.4 Libeccio 73 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.8 SO max 5.7 Libeccio 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.5 OSO max 4.3 Libeccio 85 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 2.2 N max 3 Tramontana 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

