Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Cesano Maderno si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 18,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 13,7°C durante le prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 3,5 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 14°C e un’umidità elevata al 95%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura che si attesterà attorno ai 13,7°C entro le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con un’attenzione particolare alle nubi sparse che inizieranno a fare la loro comparsa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 74% e l’88%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza particolari preoccupazioni.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,4°C alle 14:00, con un cielo ancora completamente coperto. L’umidità rimarrà attorno al 71%, e il vento continuerà a essere debole, creando condizioni di calore percepito simili a quelle reali. La situazione meteo non subirà cambiamenti significativi, mantenendo un clima stabile e fresco.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo che si manterrà coperto fino a tarda notte. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%. Le condizioni di meteo non evidenzieranno precipitazioni, mantenendo un clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento verso la fine della settimana, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, la stabilità del clima continuerà a caratterizzare le giornate, rendendo utile un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.8° Assenti 1.7 NNE max 1.8 Grecale 95 % 1020 hPa 4 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° Assenti 3 NNE max 3 Grecale 94 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 2.3 NE max 3 Grecale 88 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.7 SE max 3.2 Scirocco 79 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 2.8 SSE max 3.6 Scirocco 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.9 S max 3.7 Ostro 76 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 2.3 NE max 2.5 Grecale 85 % 1021 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 3.3 NE max 3.5 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

