Meteo Cesena, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che si attesterà intorno al 100%. Le temperature notturne si aggireranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, superando il 90%.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno una persistenza della pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 64% e il 75%, rendendo il cielo prevalentemente nuvoloso. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno nel corso della mattinata, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, specialmente tra le 15:00 e le 16:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con un’umidità che continuerà a mantenersi elevata. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con direzione prevalentemente est. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 37%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno e una temperatura che scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’85%. Le raffiche di vento potrebbero aumentare, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche per il fine settimana. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo solo a partire da Domenica, quando le temperature potrebbero risalire e le precipitazioni diminuire. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e di tenere in considerazione le condizioni atmosferiche per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Cesena

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 31 % 0.6 SE max 3.5 Scirocco 90 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 24 % 2.6 S max 3.1 Ostro 93 % 1020 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.12 mm 3.1 OSO max 3.3 Libeccio 92 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.11 mm 3.2 NNO max 2.6 Maestrale 76 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 28 % 7.7 NE max 4.3 Grecale 67 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.25 mm 9 ENE max 10.4 Grecale 74 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +19.2° prob. 37 % 5.7 E max 9.9 Levante 85 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.21 mm 6.5 SE max 8.9 Scirocco 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:19

