Meteo Cesenatico, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Cesenatico di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a un aumento della temperatura durante la mattina.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 56-61%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori simili a quelli della mattina. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma con un parziale diradamento delle nuvole. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 8.6 SO max 11 Libeccio 71 % 1018 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 10.4 O max 14 Ponente 69 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 8.2 O max 10.3 Ponente 71 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 6 OSO max 9.6 Libeccio 61 % 1019 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 5.3 N max 9.4 Tramontana 57 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.9 ESE max 7.5 Scirocco 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 6.9 SSE max 7.4 Scirocco 71 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.4 S max 4.5 Ostro 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:24

