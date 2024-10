Meteo Cesenatico, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,1°C nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole, sebbene ci sarà una certa copertura nuvolosa che potrebbe influenzare la percezione del calore.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, la situazione inizierà a migliorare leggermente. Si passerà a nubi sparse, con temperature che varieranno da 16,8°C a 20°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 6,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura massima di 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti si faranno sentire con una velocità di 9,3 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 72%, creando un’atmosfera umida.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 17,8°C. I venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 4,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, ma non ci saranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e mercoledì si prevede un incremento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 6.7 OSO max 7.8 Libeccio 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.9 OSO max 7.5 Libeccio 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 7.6 OSO max 8 Libeccio 74 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.7 ONO max 4.3 Maestrale 65 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 8.2 NE max 5.5 Grecale 65 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 5.3 ENE max 4.2 Grecale 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 4.8 E max 5.5 Levante 79 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 4.1 S max 4.6 Ostro 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:23

