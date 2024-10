Meteo Chiavari, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Chiavari si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima secco e confortevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà dal 67% al 71%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 4,5 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Il pomeriggio si prospetta altrettanto gradevole, con temperature che toccheranno un massimo di 20,7°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà attorno all’68%, mentre il vento sarà quasi assente, con velocità che non supereranno i 2,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17,4°C alle 23:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, mantenendo una piacevole sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per chi desidera godere di attività all’aperto. La stabilità meteorologica potrebbe continuare anche nei giorni successivi, offrendo un clima ideale per gli abitanti e i visitatori della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° Assenti 7.5 NE max 6.3 Grecale 82 % 1025 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 7.3 NE max 6.1 Grecale 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 7.6 NE max 6.7 Grecale 79 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.2 SO max 2.4 Libeccio 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.9 SO max 2.7 Libeccio 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +18.8° Assenti 2.4 NNE max 2.4 Grecale 82 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +18° Assenti 5.4 NE max 4.7 Grecale 84 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 8.4 NNE max 7.6 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:12

