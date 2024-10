Meteo Chiavari, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà generalmente debole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da forti piogge che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura si attesterà intorno ai +18,5°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e si registreranno accumuli di pioggia significativi, con valori che potrebbero superare i 5mm. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo suggeriranno un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. La temperatura si manterrà attorno ai +19°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 99%. Tuttavia, le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità ridotta. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12km/h.

Nel pomeriggio, il meteo di Chiavari presenterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i +19,9°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. La probabilità di pioggia sarà bassa, e le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo una sensazione di stabilità atmosferica.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,5°C. Le precipitazioni saranno sporadiche, con possibilità di pioggia leggera. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà debole, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata che inizierà con piogge significative, ma che si evolverà verso condizioni più stabili nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di condizioni più favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Chiavari

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.9 mm 11.3 ESE max 14.9 Scirocco 93 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.8° 2.14 mm 12.8 SE max 18.3 Scirocco 95 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 1.7 mm 10.7 SSE max 14.6 Scirocco 89 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.16 mm 10.8 S max 13.8 Ostro 86 % 1016 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 50 % 6.4 SSO max 6.7 Libeccio 76 % 1016 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 18 % 2.7 S max 3.4 Ostro 82 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 14 % 0.5 S max 1.9 Ostro 83 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 50 % 4.5 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:28

