Meteo Chieti, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Chieti di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature massime che non supereranno i 19,6°C nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, attorno ai 15,4°C. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà drasticamente, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 14,6°C verso le 23:00.

La mattina si aprirà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma la tendenza sarà verso un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 89%. Anche la velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 4 e i 12 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature in lieve diminuzione. Si prevede che la temperatura scenda fino a 17,6°C alle 15:00 e ulteriormente fino a 15,2°C alle 18:00. L’umidità si manterrà alta, superando il 90% in serata, il che potrebbe rendere l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 19:00, e le condizioni di umidità rimarranno elevate. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e mercoledì non si prevedono cambiamenti sostanziali, con una leggera possibilità di schiarite, ma la tendenza generale rimarrà verso un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.1 O max 5.5 Ponente 88 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 4.8 ONO max 6.4 Maestrale 89 % 1025 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.3 NO max 7.4 Maestrale 83 % 1026 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 10.2 N max 10.7 Tramontana 70 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 12.3 NNE max 11.2 Grecale 68 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 5.8 N max 7.7 Tramontana 86 % 1025 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 4 O max 5.3 Ponente 90 % 1025 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 5.5 OSO max 6 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:58

