Meteo Chieti, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera pioggia che si manifesterà già dalle prime ore. La situazione non migliorerà durante la mattina, dove si prevede un proseguimento delle precipitazioni, mantenendo una temperatura simile e un’umidità elevata.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un persistente cielo nuvoloso, con piogge leggere che continueranno a cadere fino al pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra l’85% e il 95%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono brevi rovesci. La temperatura percepita sarà di circa 17°C, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto. La serata porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C, accompagnate da un cielo nuvoloso e una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di piogge intermittenti. La situazione potrebbe stabilizzarsi solo a partire da lunedì, quando le condizioni meteo potrebbero migliorare, portando a cieli più sereni e temperature più miti. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 48 % 3.2 O max 4.8 Ponente 82 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.18 mm 5.1 OSO max 6 Libeccio 85 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.51 mm 3.1 SE max 3.4 Scirocco 92 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.26 mm 6.7 E max 8 Levante 85 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.11 mm 5.6 NE max 4.5 Grecale 86 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.41 mm 4.7 ENE max 5.8 Grecale 93 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 80 % 1.4 NNO max 1.9 Maestrale 96 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.14 mm 2.1 SE max 2.8 Scirocco 96 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.