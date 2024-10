Meteo Cinisello Balsamo, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 17,2°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 10,8°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di 100% al mattino, seguita da un parziale miglioramento nel pomeriggio. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11°C. Le nubi sparse inizieranno a comparire, portando a una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 15,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima toccherà i 17,2°C alle 13:00, mantenendosi attorno ai 16°C fino alle 17:00. La umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 55%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione della umidità. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di vento, che continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, soprattutto in vista di un possibile peggioramento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 5.1 ENE max 10.4 Grecale 83 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 4.8 ENE max 9.7 Grecale 84 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.1° perc. +10.3° Assenti 4.1 ENE max 7.5 Grecale 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° Assenti 3.3 SSE max 3.2 Scirocco 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 5.4 S max 4.5 Ostro 57 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.9 SO max 6.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 0.7 NNO max 2.1 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

