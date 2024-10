Meteo Cinisello Balsamo, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 63% e il 94% durante la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La mattina continuerà con poche nuvole e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,2°C intorno alle 11:00. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un incremento dell’umidità che porterà a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 16:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori di umidità che raggiungeranno il 85%. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 6.5 N max 8.7 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.7 NNE max 8.1 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11° perc. +10.1° Assenti 5.9 NE max 8.4 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 6 E max 11 Levante 68 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.2 SE max 8.5 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.8 SE max 6.8 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.12 mm 4.9 ENE max 6.3 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.19 mm 5.2 NE max 7.6 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

