Meteo Cinisello Balsamo, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,7°C e i 19,5°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 98%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto e piovoso.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno già critiche, con pioggia moderata che continuerà a cadere fino all’alba. La temperatura si attesterà attorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. Il vento soffierà da est con velocità variabile, raggiungendo punte di 7,4 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge attese intorno alle 7:00. La temperatura si alzerà leggermente, raggiungendo i 16,3°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 99%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C, mentre il vento si presenterà più debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 31%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma non mancheranno comunque piogge leggere. Le temperature scenderanno a 15,4°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 94%. Il vento continuerà a soffiare da est, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.7° perc. +15.9° 1.36 mm 7.4 E max 25.6 Levante 98 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.47 mm 0.9 ENE max 4.8 Grecale 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 2.81 mm 5.4 SSE max 12.2 Scirocco 99 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.46 mm 6.1 ESE max 11.4 Scirocco 94 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.24 mm 5.3 SE max 6.2 Scirocco 78 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.29 mm 3.1 E max 3.9 Levante 77 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.4 mm 4.2 E max 6.6 Levante 90 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° prob. 66 % 6.8 E max 14.7 Levante 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.