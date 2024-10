Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Colle di Val d’Elsa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C e una leggera probabilità di pioggia. Con l’avanzare della mattinata, le previsioni del tempo suggeriscono un incremento delle precipitazioni, che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera, accompagnata da un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature comprese tra 16°C e 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8 km/h e 11 km/h, con direzione prevalentemente sud-sud est. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 40%, ma non si registreranno accumuli significativi.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. A partire dalle 07:00, si assisterà a piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0.54 mm entro le 08:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con umidità che si manterrà sopra il 70%. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continuano a indicare piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18°C verso le 15:00. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare a 0.82 mm. La direzione del vento rimarrà costante, continuando a soffiare da sud-sud ovest.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le piogge continueranno, con accumuli che si manterranno sotto i 0.5 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si avvicinerà al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 38 % 8.2 SSE max 12.4 Scirocco 96 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.13 mm 9.4 SSE max 24.9 Scirocco 94 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.54 mm 15.6 SSO max 33.6 Libeccio 88 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.31 mm 22.3 S max 32.5 Ostro 76 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +22.6° perc. +22.7° 0.47 mm 26.4 SSO max 33.6 Libeccio 66 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.25 mm 8.6 SSO max 21.9 Libeccio 87 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.47 mm 4.6 SSE max 6.7 Scirocco 93 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 52 % 4.5 O max 5.4 Ponente 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:49

