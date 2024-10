Meteo Cologno Monzese, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La situazione migliorerà leggermente nel pomeriggio, ma non mancheranno brevi rovesci. La serata si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in lieve calo.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 15,4°C con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,8 km/h e 5,8 km/h, proveniente da Est. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi intorno alle 02:00, con pioggia leggera che si intensificherà fino a diventare moderata nelle ore successive. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

La mattina si presenterà con piogge leggere e moderate, con temperature che varieranno tra 15°C e 16,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità che raggiungerà i 6 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 1,14 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare segni di miglioramento, anche se non mancheranno piogge leggere. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci saranno momenti di pausa nelle precipitazioni. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,1 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 80%.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, attorno ai 16°C. Le piogge torneranno a manifestarsi, anche se in forma leggera. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,8 km/h, con direzione Est. L’umidità sarà ancora alta, intorno al 93%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.