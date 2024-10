Meteo Comacchio, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Comacchio si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che non scenderanno sotto i 17°C. La sera porterà nuovamente nubi sparse, mantenendo un clima gradevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di 17,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 17,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 6,5 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 15,8°C e i 19,9°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterrà attorno ai 5-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra i 19,1°C e i 19,8°C, con un’intensificazione del vento che potrà raggiungere i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi il clima rimarrà asciutto nonostante le nuvole.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre con un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Comacchio.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 6.5 N max 6.6 Tramontana 81 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 7.6 N max 8.3 Tramontana 84 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 5.5 N max 5.6 Tramontana 86 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 4.4 N max 4.1 Tramontana 75 % 1021 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.3 ENE max 4.1 Grecale 69 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 8.2 ESE max 6.2 Scirocco 74 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 9.1 E max 10.7 Levante 81 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 5.1 ESE max 6 Scirocco 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:21

