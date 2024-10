Meteo Comacchio, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una copertura nuvolosa che passerà da poche nuvole a nubi sparse nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Comacchio godrà di un cielo sereno, con temperature che varieranno da 15,9°C a 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,9 km/h e i 10,1 km/h, mantenendo un’umidità intorno all’81%. Al sorgere del sole, la mattina (06:00 – 12:00) si presenterà con temperature in aumento, passando da 14,1°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 12% di nuvole, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 71%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7 km/h. La sera (18:00 – 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%, con un’umidità che aumenterà fino all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 8.9 ONO max 9.3 Maestrale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 9.5 ONO max 10.3 Maestrale 87 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 9.1 ONO max 11.7 Maestrale 86 % 1025 hPa 10 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° Assenti 9.9 ONO max 11.5 Maestrale 70 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 6.9 O max 8.6 Ponente 62 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 6.4 O max 6.7 Ponente 69 % 1022 hPa 19 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 8.4 O max 8.5 Ponente 75 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 10.3 O max 11.7 Ponente 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:56

