Meteo Como, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Como indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che accompagneranno la città per gran parte della notte e della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto alta, superando il 90%. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nubi e l’arrivo di cieli sereni nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, Como sarà interessata da piogge di intensità variabile. A partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di 15,6°C e una copertura nuvolosa del 100%. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, raggiungendo picchi di pioggia moderata nelle prime ore del mattino, con valori di pioggia che si attesteranno intorno ai 2,5 mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. A partire dalle 10:00, si prevede una leggera attenuazione delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, attorno al 100%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge cesseranno e il cielo inizierà a schiarirsi, con una transizione verso un cielo coperto e, successivamente, nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,7 km/h.

La sera porterà finalmente cieli sereni a Como, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. L’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche durante la notte successiva, con cieli sereni e temperature in ulteriore calo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como indicano un giovedì caratterizzato da maltempo al mattino, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni mostreranno un trend di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature in calo, che porteranno a un clima più fresco e piacevole. Si consiglia di prepararsi a un inizio di giornata piovoso, ma di approfittare del bel tempo previsto per il pomeriggio e la sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.46 mm 6.3 E max 17.1 Levante 95 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.4° 2.38 mm 5.3 E max 21.1 Levante 98 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 2.43 mm 4.7 ESE max 18.5 Scirocco 97 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 2.22 mm 3.6 NNE max 8.1 Grecale 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.27 mm 3.5 NO max 5.5 Maestrale 95 % 1000 hPa 15 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 68 % 7.6 N max 12.6 Tramontana 89 % 1001 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° prob. 42 % 9.8 N max 16 Tramontana 87 % 1003 hPa 21 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 10 N max 15.2 Tramontana 84 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

