Meteo Como, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Como indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con frequenti piogge e una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a manifestarsi, mantenendo le temperature attorno ai 15,3°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di pioggia e a temperature che si manterranno stabili intorno ai 15,6°C. Anche nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con un picco di 16°C. La sera non porterà miglioramenti, con piogge moderate che si protrarranno fino a notte fonda.

Durante la notte, Como sperimenterà pioggia leggera, con una temperatura di 15,3°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,37 mm.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 1,5 km/h, e le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando ulteriori 0,53 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 16°C. Tuttavia, le piogge non si fermeranno, e si registreranno accumuli di pioggia leggera fino a 0,34 mm. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2 km/h.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si manifesteranno, portando le temperature a 15,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 1,9 km/h. Le precipitazioni totali della giornata si attesteranno attorno ai 1,09 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continueranno, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche avverse e a mantenere un occhio attento agli aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 48 % 2.8 E max 5.7 Levante 97 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15.4° 0.29 mm 2.7 E max 9 Levante 98 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 33 % 2.6 E max 8.4 Levante 97 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.59 mm 1.2 E max 4.9 Levante 97 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.34 mm 2 NNE max 3.2 Grecale 96 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +16° prob. 42 % 2.1 ESE max 3.5 Scirocco 96 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.09 mm 1.9 E max 6.1 Levante 98 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.92 mm 2.8 E max 5.2 Levante 98 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:29

