Meteo Como, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Como si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, ma non si registreranno precipitazioni. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno anche nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo un cielo limpido. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima sempre più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco delle temperature, con valori che toccheranno i 20,3°C alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mentre le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a sera.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare. La giornata di Martedì 29 Ottobre si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio, approfittando di un clima favorevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 6 NNE max 5.5 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 5 NNE max 4.6 Grecale 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 5.1 NNE max 4.8 Grecale 78 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 2.2 S max 1.3 Ostro 62 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 4.7 SSO max 3 Libeccio 60 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 2 SSO max 2.1 Libeccio 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 81 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 5.1 NNE max 4.8 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:10

