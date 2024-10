Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 27°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto durante il giorno, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si manterrà intorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita di 19,8°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che potranno raggiungere i 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 27,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,4 km/h, e l’umidità scenderà al 33%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 25,7°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 23,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 39%.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h, con un aumento dell’umidità fino all’80%. Le condizioni di meteo non prevedono precipitazioni, mantenendo un clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa e della possibilità di venti sostenuti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 7.5 S max 13.2 Ostro 61 % 1009 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 7.7 SSO max 8.6 Libeccio 57 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +20.9° Assenti 13.4 S max 21.1 Ostro 46 % 1008 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +24.8° Assenti 16.4 SSO max 22.3 Libeccio 37 % 1008 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +26.9° Assenti 17.4 SSO max 21 Libeccio 34 % 1006 hPa 16 cielo coperto +24° perc. +23.6° Assenti 16.7 S max 27.1 Ostro 45 % 1006 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 19.4 S max 37.3 Ostro 55 % 1006 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° Assenti 15.1 SSO max 30.2 Libeccio 80 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:14

