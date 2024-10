Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 24°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 69% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est – Sud Est. L’umidità rimarrà attorno al 58%, garantendo una sensazione di calore notturno.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si farà sentire, con una velocità che potrà arrivare fino a 14,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità, pur rimanendo alta, si attesterà attorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sempre più sereno. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 19,2°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non sarà più fastidioso come nelle ore precedenti. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà in modo significativo il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a condizioni più favorevoli nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più piacevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.2 ESE max 4 Scirocco 59 % 1021 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 5.1 ONO max 6 Maestrale 57 % 1021 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° Assenti 13.9 SE max 22.2 Scirocco 56 % 1021 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 11.7 SSE max 15.8 Scirocco 54 % 1021 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 11.9 ESE max 15.1 Scirocco 52 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 12.6 SE max 20.4 Scirocco 58 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 12.2 S max 23.3 Ostro 61 % 1020 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 13.2 SSE max 25.3 Scirocco 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:03

