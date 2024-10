Meteo Conversano, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 10,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare una leggera variazione, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con una direzione sempre da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 18,6°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo punte di 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’87%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 11 km/h. Non si registreranno piogge, e le condizioni meteo rimarranno stabili fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata nuvolosa ma senza precipitazioni, con temperature miti che renderanno il clima complessivamente gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 12.6 NO max 19.3 Maestrale 85 % 1024 hPa 5 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 11 NO max 17.2 Maestrale 85 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 14.5 NO max 18.8 Maestrale 75 % 1025 hPa 11 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 15.9 NNO max 18.8 Maestrale 65 % 1024 hPa 14 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 15.3 N max 19 Tramontana 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 14.6 NNO max 22 Maestrale 84 % 1023 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 12.8 NNO max 19.4 Maestrale 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 11 NO max 17.8 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:47

