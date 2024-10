Meteo Copertino, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Copertino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La brezza tesa proveniente da nord contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà sui 25-26 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 68%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla mattina.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,9°C a mezzanotte. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con raffiche che potranno toccare i 37 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’84%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole e autunnale. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.5° perc. +17.6° Assenti 17.6 NNO max 34.6 Maestrale 88 % 1021 hPa 5 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° Assenti 17.5 NNO max 34.6 Maestrale 88 % 1021 hPa 8 poche nuvole +20.2° perc. +20.2° Assenti 24.2 N max 27.6 Tramontana 72 % 1022 hPa 11 poche nuvole +21.5° perc. +21.5° Assenti 25.8 N max 27.4 Tramontana 66 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 25.6 N max 28.9 Tramontana 68 % 1021 hPa 17 poche nuvole +18.6° perc. +18.6° Assenti 21.4 NNO max 34.4 Maestrale 83 % 1021 hPa 20 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 20.5 NNO max 37.3 Maestrale 84 % 1021 hPa 23 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° Assenti 21 NNO max 37.9 Maestrale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.