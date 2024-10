Meteo Copertino, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai 17,7°C. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a 22,6°C, mantenendo l’umidità al 47%. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che scenderanno a 21,1°C. Sabato 26 Ottobre, il cielo si schiarirà, raggiungendo i 21,1°C al mattino e mantenendo un’umidità del 57%. Domenica 27 Ottobre, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature intorno ai 17,4°C e un’umidità del 73%.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con una percezione di 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 1,7 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C alle 11:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 22,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 2,6 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 93%, con un’umidità che scenderà al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di 23,2°C, mentre alle 15:00 scenderà a 21,1°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 18,1°C alle 21:00, con una percezione di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 17,3°C. La percezione termica sarà di 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 1,9 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a 21,1°C, con una percezione di 20,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 15%, con un’umidità che scenderà al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 21°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una percezione di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h da Sud-Sud Est, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 22°C alle 10:00. La percezione termica sarà di 21,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto. Alle 14:00, la temperatura scenderà a 21,6°C, mentre la velocità del vento sarà di 12,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 8,3 km/h e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

In conclusione, il fine settimana a Copertino si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo coperto e temperature miti, un Sabato che offrirà momenti di sereno e temperature gradevoli, e una Domenica che vedrà un ritorno a condizioni più nuvolose. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle ore di sole del Sabato, mentre per Domenica sarà consigliato un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.